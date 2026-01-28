正月太りをリセットしたい、そんな方におすすめ！1人分118kcalのおかずを紹介します。豆腐、小松菜、しいたけと体にやさしい具材を組み合わせたとろみ煮。低カロリーながら、たんぱく質と野菜がしっかりとれて、無理なく食事量を整えられるのがうれしいところ。うまみたっぷりのあんで、おいしくダイエットできますよ。『豆腐と小松菜のとろみ煮』のレシピ材料（2人分）絹ごし豆腐……1丁（約300g） 小松菜……2株（約50g） 生し