貴重な労働力として注目を集めるフリーランス。1300万人を超えると言われるフリーランスが企業経営にとって重要な戦力となっていることは間違いありませんが、一方でフリーランスの労働環境保護を目的に施行された「フリーランス新法」の法令違反が後を絶えません。 広告業界、出版業界、楽器業界など、多くの業界で企業を対象とした公正取引委員会による行政指導・違反勧告が増加。特に多いのは発注