秋田朝日放送 衆議院議員選挙の期日前投票が始まりました。ここにも短期決戦の影響が出ています。 秋田市役所に設けられた投票所では、午前８時３０分に期日前投票の受付が始まり有権者が一票を投じました。しかし、準備期間が短かかったことなどが影響し、27日までに入場券が届いていない自治体がほとんどです。入場券が手元にない場合もマイナンバーカードなどで本人確認ができれば期日前投票は可能です。期