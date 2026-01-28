【新華社合肥1月28日】中国安徽省の黄山風景区でこのほど、霧氷が木の枝を覆い、雪や氷に包まれた岩肌が陽光を受けてきらめいた。雪晴れの空に雲海が広がり、島のような峰々が見え隠れする光景は、冬ならではの自然美を描き出した。（記者/呉万蓉）