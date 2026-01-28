２６日、雲南省玉渓市研和駅を出発した中老鉄道の中央アジア行き国際貨物列車。（ドローンから、玉溪＝新華社記者／高咏薇）【新華社玉渓1月28日】中国雲南省昆明市とラオスの首都ビエンチャンを結ぶ「中老鉄道」は26日、中央アジア行き国際貨物列車4便を新設し、同日午後4時頃、第1便が雲南省玉渓市研和駅からビエンチャン南駅へ向かって出発した。列車は同駅の他に昆明市中誼村駅や玉渓南駅などからもそれぞれ出発し、運行は