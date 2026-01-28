きょう（水）午後から再び強い寒気が流れ込みます。あさって（金）にかけて再び日本海側は大雪のおそれがあるでしょう。きょうは次第に冬型の気圧配置になるため、山陰から北の日本海側は雪で、雷を伴って強く降る所もありそうです。太平洋側は晴れる所が多くなりますが、東京は雲が広がりやすいでしょう。ただ、くもっても雨が降ることはなさそうです。【きょうの各地の予想最高気温】札幌：-2℃釧路： 0℃青森：