米津玄師「IRIS OUT」（発売元 / 権利元：ソニー・ミュージックレーベルズ）　Illustration by 米津玄師オリコンニュース

米津玄師のシングル「IRIS OUT / JANE DOE」史上初の記録達成

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 米津玄師のシングル「IRIS OUT/JANE DOE」が通算5週目の1位を獲得した
  • 同一楽曲で通算5度の1位獲得は、史上初の達成となる
  • また、同日付で「週間ストリーミングランキング」1位を獲得している
