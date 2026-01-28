お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）が27日、自身のインスタグラムを更新。自宅リビングを公開した。「帰宅するなり家族に仕入れたてのマジックを披露する岡田」と記し、白を基調にした自宅リビングでマジックをする自身のショットを公開した。ハッシュタグで「#子供達は大喜び」「#妻は苦笑い」「#披露している本人が一番嬉しそう」「#みなさんお疲れ様です」と添えた。この投稿に、フォロワーは「素敵なおうち