Æ£ËÜÈþµ®¡õ²£ß·²Æ»Ò¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë²È»ö°é»ùÆÃ²½·¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ù¡£1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËÎëÌÚ¤¢¤­¤¨¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö´èÄ¥¤ë¥Þ¥Þ¤Î±þ±ç²Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¶Ê¤òÊ¹¤­¤Ê¤¬¤é¡¢²£ß·¤ÎÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Çµã¤±¤Æ¤­¤Æ¡×³¹¤Î¥Þ¥Þ¤â»×¤ï¤ºÎÞº£²ó¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ë¥Þ¥Þ¤Î±þ±ç²Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢562¿Í¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¼«¿È¤¬Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿±þ±ç²Î¤òÊ¹¤­¡¢¥Ù¥¹¥È10¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£Æ¸ÍØ¡Ø