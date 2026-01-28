【第18話】 1月28日公開 第18話を読む 【拡大画像へ】 講談社は1月28日、zensori氏によるマンガ「108P!～1年後に絶対108Pする話～」第18話をヤンマガWebに公開した。 第18話では“つながりたい”という願いを持つダンサー志望の少女えみりが、汐留を通じて晴香と出会ったことで、ダンスへの情熱を取り戻す。 現在ヤンマガWebでは、全話を無料か初回無料で読