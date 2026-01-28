ニューヨーク・ニックス vs サクラメント・キングス日付：2026年1月28日（水）開催地：マディソン・スクエア・ガーデン（New York）最終スコア：ニューヨーク・ニックス 103 - 87 サクラメント・キングス NBAのニューヨーク・ニックス対サクラメント・キングスがマディソン・スクエア・ガーデン（New York）で行われた。 第1クォーターはニューヨ&#12540