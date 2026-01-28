MLB公式サイトは27日（日本時間28日）、「遊撃手として2年目を迎えるムーキーはスーパースターとしての輝きを取り戻せるか」と題して記事を公開。昨季キャリア最低レベルの打撃成績に終わったムーキー・ベッツ内野手は復活できるのか、あるいはこのまま衰えていくのか。今季のドジャース打線のカギを握るのは、33歳のスーパースターだと伝えた。 ■シー