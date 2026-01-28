沖縄キャンプ最終日。サッカー・コンサドーレは、先週末にＪ１のガンバ大阪と４５分間の試合を３本行いました。１本目、先制点は相手に奪われてしまいますが…２３分、白井陽斗選手のクロスを青木亮太選手が押し込んでゴールを奪います。２本目に相手に追加点を奪われ迎えた３本目。 左サイドの田中宏武選手と右サイドのキングロード・サフォ選手を中心に相手ゴールに迫りましたが、試合は合計１