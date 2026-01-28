北海道室蘭市で２０２４年、一家３人が死亡した住宅火災で、警察は両親を殺害したなどとして、当時５６歳の息子を容疑者死亡のまま書類送検しました。殺人と現住建造物等放火の疑いで書類送検されたのは、渡部信宏容疑者です。渡部容疑者は２０２４年８月、室蘭市の自宅で母親の千代子さんの首を絞めて殺害したうえ、自宅に火をつけて父親の清秋さんを殺害した疑いがもたれています。渡部容疑者も一酸化炭素中毒で死亡しました。警