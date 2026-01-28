ＪＲ北海道は札幌の記録的な大雪により除雪作業が追いつかず、１月２８日と２９日の午後９時以降、札幌駅を発着する列車の運休すると発表しました。（ＪＲ北海道島村昭志常務）「除雪の時間をしっかり確保して、遅延・運休が発生しないような状況に戻したい」ＪＲ北海道は２８日と２９日の午後９時以降、札幌を発着する列車を運休し、最終列車を繰り上げます。これによって快速エアポートの最終列車は、札幌発が午後８時４