27日に公示された衆議院選挙の期日前投票が、28日朝から県内各所で始まりました。 今回の衆議院選挙は、解散から投開票日まで戦後最短となった影響で、長崎市は投票所入場券の発送を28日に始めました。 入場券が届くのは30日以降となり、市役所に設けられた期日前投票所では職員らが身分証明書などで本人確認を行い、有権者が1票を投じていました。 （有権者） 「ややこしかった。困る。少し余裕があれば(