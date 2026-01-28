1月27日に公示された衆議院議員選挙の期日前投票が始まりました。 【写真を見る】衆議院選挙 期日前投票始まる入場整理券なしでも投票可能 熊本市役所別館の期日前投票所では訪れた有権者が1票を投じていました。 市によりますと、今回の選挙がタイトなスケジュールとなったこともあり、投票所入場整理券はまだ有権者の手元に届いていません。 早くても2月2日以降に届く予定だということです。 入場整理券が手元に届