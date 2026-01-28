日本相撲協会は28日、令和8年一月場所をもって引退した力士を発表しました。引退力士は元前頭の大奄美を含む計8人です。▽令和8年一月場所引退力士一覧 ※()内は部屋名東三段目三十枚目 琴大龍(佐渡ヶ嶽)西三段目五十八枚目 閃岳(木瀬)西序二段三十五枚目 香富士(春日野)東序二段六十八枚目 奄美岳(山響)西序二段八十三枚目 富士泉(錦戸)東序ノ口四枚目 瀬戸豊(時津風)西序ノ口五枚目 謙豊(時津風)西幕下十七枚目 大奄美(追手風)