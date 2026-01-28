医療費が高額になった際に患者の自己負担を抑える「高額療養費制度」で、負担上限額が引き上げられた場合、制度の利用経験者の６割超が受診を抑えると答えたとする調査結果を、医師らでつくる全国保険医団体連合会が発表した。政府は昨年１２月、制度の月の負担上限額を、年収に応じて最大３８％引き上げる方針を表明した。同連合会は今月９〜１８日、利用経験者やその家族を対象に、上限額引き上げによる影響についてインター