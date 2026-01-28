西武は28日、埼玉県所沢市の球団施設で行っていた新人合同自主トレを打ち上げた。キャンプ1軍スタートが決定しているドラフト2位・岩城颯空（はくあ）投手（22＝中大）はブルペンで捕手を座らせて投球練習。41球を投げて合同自主トレを締め「（投球は）徐々に出力を上げられている。ケガなく自主トレを終えられたのが一番。同期のメンバーともたくさんコミュニケーションを取れて、仲良くなれたので良かった」と笑顔で話した