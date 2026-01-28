ENHYPEN（エンハイプン）の「SHOUT OUT」が、ミラノ・コルティナ冬季五輪に挑む韓国代表の公式応援歌に選ばれた。所属事務所ビリー・フラップが26日に明かした。3枚目ミニアルバム「MANIFESTO：DAY1」の収録曲で、世の中に向かって初めての声を出す少年たちのスリルが込められた曲。韓国メディアMKスポーツは28日「胸が熱くなる清涼感が感じられるメロディーと『1つに大きくなっていく声心臓が爆発するように走っている君に向