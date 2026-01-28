スペシャルサポーターは再びアニメ「夏目友人帳」から「ニャンコ先生」に決定！ 今年もＢＳテレ東は 2 月 22 日の猫の日限定で「ＢＳキャッ東」に改名し、朝から晩まで猫まみれの特別編成を行います。9年目となる今年も、番組はもちろん、SNSでの企画などを通じ、猫と猫好きな皆様に寄り添う放送局を目指します。 🐱猫を愛してやまない、豪華出演者が登場！ 今回も「我こそは猫好き！」を自