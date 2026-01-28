もはや国民食といえるカレー。その歴史に、またひとつ大きな足跡が刻まれました。それは『カレーの日の次の日は「カレーうどん」の日』。1月22日は「カレーの日」なのですが、その翌日にあたる1月23日が、日本記念日協会の認定のもとアニバーサリーに制定されたのです。発表会の様子とともに、概要をお届けしましょう。 ↑左から、テーブルマークの庵原リサマーケティング戦略部長のほか、小宮山雄飛さん、菊地亜美さん、鷲見玲