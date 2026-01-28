「Amazonが返品された商品に対して、適切に返金対応を行わなかった」として消費者グループから集団訴訟を提起されていた件で、同社は原告側と和解し3億950万ドル(約470億円)を支払うことに合意したことが明らかになりました。Amazon to pay $309 million to U.S. shoppers in settlement over returns | Reutershttps://www.reuters.com/legal/government/amazon-pay-309-million-us-shoppers-settlement-over-returns-2026-01-26/