2024Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤¬¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¼ç±é¤Ï°ËÆ£º»è½¤¬Â³Åê¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ËÆ£º»è½¡¢¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù±Ç²è²½¤Ë¾Ð´é¡ªÆüËÜ½é¤Î½÷À­ÊÛ¸î»Î¤Ç¸å¤Ë½÷À­½é¤ÎÈ½»ö¡¦ºÛÈ½½êÄ¹¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿»°Ê¥²Å»Ò¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¡¢°ËÆ£º»è½±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÆÒ»Ò¤¬¡¢»Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ë½÷À­¤¿¤Á¤ÈÆ»¤Ê¤­Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬Éý¹­¤¤¶¦´¶¤ò¸Æ¤ÓÆüËÜÃæ¤òÌ¥Î»¤·¤¿ËÜºî¡£½é²ó¤«¤é±¦¸ª¾å¤¬¤ê