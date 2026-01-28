◆第４０回根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京競馬場・ダート１４００メートル）追い切り＝１月２８日、栗東トレセン２６年初戦へ向け、準備は整った。５か月ぶりの実戦となるエンペラーワケア（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ロードカナロア）は栗東・坂路を５６秒０―１２秒３でスッと駆け上がった。杉山晴調教師は「帰厩当初は休み明け感があったんですが、それを見越して早めに入厩させて、本数もこなしてきました。ある程度動け