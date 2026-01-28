お笑いコンビ「錦鯉」が２８日、都内で「Ｇｅｎｓｐａｒｋ日本市場本格上陸・メディア発表会」にお笑い芸人のヒコロヒーと出席した。業務の効率化を促進するＡＩエージェント「Ｇｅｎｓｐａｒｋ」のイベント。普段からＡＩを使用するのか問われた渡辺隆は「『歴代のＭ―１チャンピオンでけんかさせたら誰が一番強い？』って聞いた。とろサーモンの久保田さんでした」と明かした。イベントでは、「Ｇｅｎｓｐａｒｋ」に長谷