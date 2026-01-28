お笑い芸人のヒコロヒーが２８日、都内で「Ｇｅｎｓｐａｒｋ日本市場本格上陸・メディア発表会」に出席した。業務の効率化を促進するＡＩエージェント「Ｇｅｎｓｐａｒｋ」のイベント。普段からＡＩを使用するのか問われたヒコロヒーは「ちょっと調べものをするときによく使ってますね」と明かし、「この前、番組で脚本をＡＩに書いてもらって、それをドラマ化するっていうのをやった。すごい時代に入ってるなと思いました」