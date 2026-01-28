Uruが1月30日公開の映画『クスノキの番人』の主題歌として書き下ろした最新曲「傍らにて月夜」を収録したシングルCDパッケージが本日28日に発売となった。映画『クスノキの番人』は、東野圭吾による同名小説を原作に初のアニメーション映画化を行なった作品。Uruが歌う主題歌「傍らにて月夜」は、作詞・作曲を清水依与吏、編曲をback numberが手がけた全面プロデュース楽曲となった。先日行われた完成披露試写会やアニメコラボレー