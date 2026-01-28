【Psychederhythm Standard-S Limited SSH】（埼玉県Ricky Corgi 16X1歳）今回、Psychederhythm Standard-S Limited SSHを主にチューニング安定性向上を目的にUpgradeしました。GOTOH LS105-Chrome以前投稿した通り、SSHを購入してすぐにペグをGOTOH SD91-MGT-05MA-L6に交換しました。今回、ロックサドルのLS105に換装しSynchronized Locking Tremolo unitにupgrade。外観的にロックナット＋フロイドローズは好みではないため