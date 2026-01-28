元NHKでフリーとして活動している中川安奈アナウンサーが27日、自身のインスタグラムを更新。カジュアルファッションを披露した。 【写真】どこか分かる？閉め忘れたボタン 「修羅shushushuのファンシーなスタジオでお仕事」と投稿し、スタイル際立つグレーのトップスにデニム姿の写真を掲載。「最近、私のまわりでも『聴いてるよ～！』って言ってくださる方が増えていて本当にうれしいです」