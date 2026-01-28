東伊豆町の熱川バナナワニ園では早春を告げる「カエンカズラ」が見ごろを迎えています。オレンジ色の炎を連想させる「カエンカズラ」は、南米原産のノウゼンカズラ科のつる性植物で、熱川バナナワニ園では32年前から栽培されています。鮮やかなオレンジ色の花は、、長さ7センチほどの筒状で20～30輪の束が房を作って重なり合うように開花しています。温室の天井に添わせたつるから滝のようにつり下がっている姿は見ごたえが