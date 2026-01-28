2月8日に投開票される衆議院選挙の期日前投票が28日から県内77全ての市町村で始まりました。長野市役所では、午前8時半に衆議院選挙の期日前投票の投票所が開設され、有権者が1票を投じました。Q重視した政策は？主婦（60代）「生活・景気 そのあたりが一番の決め手になりました」Q重視した政策は？会社役員（80代）「物価高だね」長野市の選挙管理委員会によりますと投票に必要な入場券は28日から有権者のもとに配達されるため、