伊東市の杉本憲也市長は、27日の定例会見で空席が続いている教育長のポストについてほぼ人選が固まり3月に開かれる市議会に人事案を提出する考えを示しました。伊東市では、去年5月の田久保真紀前市長の就任時からおよそ7カ月間、副市長と教育長の空席が続いていました。杉本市長が就任後、副市長については今月、近持剛史企画部長が就任、残るは教育長の選任のみとなっていました。きのうの会見で杉本市長は次のように話しました