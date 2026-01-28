【新華社国連1月27日】中国の孫磊（そん・らい）国連常駐副代表は26日、国連安全保障理事会で開かれた国際的な法の支配に関する公開討論で、日本代表の発言に反論し、日本はすでに「国際秩序の破壊者」になっていると批判した。 孫氏は、台湾の中国復帰は第2次世界大戦の勝利の成果であり、戦後の国際秩序を構成する重要な一部だと指摘した。その上で、日本の高市早苗首相による誤った発言は、「カイロ宣言」「ポツダ