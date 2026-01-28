東京・中野区の住宅に侵入し、現金20万円やネックレスなどを盗んだとして、無職の58歳の男が逮捕されました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、無職の松崎幸治容疑者（58）で、去年10月、中野区内の20代の女性の自宅に侵入し、現金およそ20万円やおよそ40万円相当のティファニーのネックレスなどを盗んだ疑いがもたれています。松崎容疑者は容疑を認めた上で「パチンコに使っていました」と供述しているということです。松崎容疑者