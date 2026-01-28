17歳の少年に特殊詐欺をさせたとみられるリクルーターの男が警視庁に逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、大阪府の自営業・上田達也容疑者（24）で、去年7月、仲間と共謀し、埼玉県の80代の男性に対し息子を装って「書類と小切手を紛失したため、至急、お金が必要になった」などとうその電話をし、現金50万円をだまし取った疑いがもたれています。この事件では、受け子役の大阪府の17歳の少年が逮捕されていて、少年は地