2023年3月、WBCで優勝し、トロフィーを手にしたダルビッシュを中心に記念写真に納まる投手陣ら＝マイアミ（共同）米大リーグ、パドレスのダルビッシュ有が、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた2月14日からの日本代表合宿（宮崎市）でアドバイザー役を務めることが28日、分かった。井端弘和監督の要請による参加で、正式なコーチ登録はせずに選手への助言などを行うという。昨年10月に2度目の右肘手術を受け、