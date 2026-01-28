40年越しにつながる宇都宮の「都心環状線」栃木県宇都宮市は2026年1月22日、市街地で整備を進めていた「都心環状線」の未開通部が、3月28日に開通すると発表しました。【街がない…！】これが開通する「LRT延伸のカギを握る新道路」です（地図／写真）開通するのは県庁前通りの西側、「小幡・清住土地区画整理地区」内の約320m。県庁前通りから直進したのち、左にカーブして裁判所の脇で「大通り」に接続します。この道路の開