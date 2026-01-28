江崎グリコは、機能性表示食品「BifiXヨーグルトα（アルファ）」を発売する。ビフィズス菌BifiX（GCL2505株）とイヌリン（食物繊維）を組み合わせ、BMIが高めの人の「安静時のエネルギー消費の向上」と「体脂肪の低減」を同時に訴求する、日本初のW機能ヨーグルトだ。1月27日からドリンクタイプ＜やさしい甘さ・低脂肪＞をグリコダイレクトショップで先行発売し3月2日から全5品を全国のスーパー、コンビニ、ドラッグストアで