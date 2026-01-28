湯沢市の住宅で火事があり、黒煙が立ちのぼる様子が撮影されました。映像は28日午前9時50分ごろ、現場近くの会社の2階から撮影されました。撮影者は「窓から外を見たら煙がすごかった。黒煙が上がっていたが、消防の音がしなかったので野焼きかと思った。その後、消防車や救急車が走って行くのが見えた」と話しています。消防によりますと、午前9時40分ごろ、付近の住民から「家が燃えていて煙が出ている。燃え広がりそうだ」と通