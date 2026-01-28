AIRDO（エア・ドゥ）は、「DOセール」を1月29日午前11時から2月9日まで実施する。全路線が対象で、片道運賃は7,000円。旅客施設使用料は別途必要となる。搭乗期間は3月29日から5月18日まで。公式ウェブサイトでのみ販売する。予約変更不可、払い戻し可。購入期限は予約日当日。エア・ドゥは、東京/羽田〜札幌/千歳・旭川・函館・女満別・帯広・釧路線と札幌/千歳〜仙台・神戸・福岡線、名古屋/中部〜札幌/千歳・函館線の11路線を運