演歌歌手の藤あや子が27日に自身のアメブロを更新。夕食に豚しゃぶを楽しんだことを報告した。この日、藤は「豚しゃぶ」と切り出し、黒豚ロース肉や鶏つくね、野菜などが並んだ豪華な食卓の写真を公開。「先日頂いた佐賀の温泉豆腐を成城石井で発見！！」と明かし「思わず三箱購入！」とお気に入りの品をまとめ買いしたことを報告した。続けて「温泉水で湯豆腐が最高ですが今回はしゃぶしゃぶにしました」と説明。「冬はやっぱり鍋