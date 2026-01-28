全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅・グランスタ東京の洋菓子店『Brick bake bakers by Patisserie ease』です。『Brick bake bakers by Patisserie ease』クラフトフィナンシェ・アソート（6個入り）2600円日本橋兜町の『Patisserie ease』で人気のフィナンシェを東京駅にちなんでレンガ型に。焼きたては表面がカリッと香ばしく、時間が経つとバターが染みてしっとり感