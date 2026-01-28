料理研究家の桜井奈々が26日と27日に自身のアメブロを更新。久しぶりに訪れた会員制倉庫型スーパー『コストコ』で購入したスムージーを紹介した。この日、桜井は「2026年コストコはじめー！！」と切り出し「久々にいったら、、なんかすごい変化」と店内の様子についてコメント。「とにかく少量販売が増えた！！冷凍庫パンパン勢には嬉しい」と喜びをつづった。続けて「お惣菜も種類がめちゃ増えててびっくり！！お寿司大容量で安い