徳島県上板町では、高級砂糖の「阿波和三盆糖」づくりが最盛期を迎えています。大量のサトウキビが粉砕されていきます。上板町でつくられる特産の「阿波和三盆糖」。周辺の農家で採れた竹糖と呼ばれるサトウキビを絞った汁をぐつぐつと煮詰めていきます。灰汁を取り除き、ペースト状になったものを１週間ほど寝かせ、その後、職人が水を加えながら丹念に練り上げます。阿波和三盆糖は、独特の上品な風味ときめが細かく口