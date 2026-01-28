焼肉チェーン「焼肉ライク」は、2026年2月12日に発売される人気ゲームシリーズ「龍が如く」の最新作「龍が如く 極3／龍が如く3外伝 Dark Ties」にあわせ、2月3日からコラボレーション企画を実施すると発表しました。期間中、新宿歌舞伎町店は、作中の舞台としておなじみの街「神室町」の世界観を再現した「焼肉ライク 神室町昭和通り店」として営業されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】さらに、ゲーム