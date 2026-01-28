タレントでキャスターのホラン千秋さんは1月28日、自身のInstagramを更新。海外で「キュートなお友達ができた」と報告し、写真を公開しました。【写真】「キュートなお友達ができた」「子供に好かれますね」ホランさんは、アイスランドでの旅の思い出を12枚の写真で公開。「険しいけれど、地球の楽園のような場所でした」と振り返っているように、雪や氷に覆われた大自然が広がっています。また「#キュートなお友達ができた」「#可