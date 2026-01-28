キム・ヘソンは大谷の前を打つ9番打者として適性があるとした(C)Getty Imagesワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースは、開幕までに激しい争いが予想されるポジションがある。ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「ドジャース最大の見どころとなるスプリングトレーニングの正二塁手争い」と題し、「ついにキム・ヘソンが真価を発揮するチャンスが到来」と伝えている。【写真】白のSUV「サンタフェ」のボンネットに手を