All About ニュース編集部は12月8〜9日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×30代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「声が魅力的だと思う30代女性俳優」ランキングを紹介します。【8位までのランキング結果を見る】2位：吉高由里子／37票2位は、吉高由里子さんです。1988年生まれの吉高さんは、2024年のNHK大河ドラマ『光る君へ』で主人公の紫式部役に抜てき。多数のテレビCM